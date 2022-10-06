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Eğitim Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgula | Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Eğitim

Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgula | Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık Sınavı'na girecek olanlar sınav giriş belgelerini nereden nasıl indirebileceklerini araştırıyor. Peki, Kaymakamlık Sınavı'na ne kadar kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:33:00 -
Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgula | Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık Sınavı'na girecek olanlar 'Kaymakamlık Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgula | Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, “ais.osym.gov.tr” internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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