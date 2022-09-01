Kaymakamlık sınavı başvuruları uzatıldı mı? 2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?
31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS'nin iptal olmasının ardından pek çok sınavın tarihi değiştirilmişti. Eylül ayında yapılması planlanan Kaymakamlık sınavı ekim ayına ertelendi. Peki, kaymakamlık sınavı başvuruları uzatıldı mı? Kaymakamlık sınavı son başvuru tarihi | Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti 2022:
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2022-Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi uzatıldı. Peki, kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?
Kaymakamlık sınavı başvuruları uzatıldı mı? 2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2022-Kaymakamlık sınavı 16 Ekim Pazar günü yapılacak. Başvuru işlemleri 2-9 Ağustos'ta geç başvurular ise 15 Ağustos'ta alınmıştı. Başvuru tarihleri ise uzatıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de düzenlenecek sınava başvurular, İçişleri Bakanlığınca kadro sayısının 100'den 200'e çıkarılması nedeniyle 1 Eylül’den itibaren 8 Eylül saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2-9 Ağustos'ta sınav için başvuran ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları geçerli olacak, bu kişilerin yeniden başvuru yapmaları gerekmeyecek.