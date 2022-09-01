İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2022-Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi uzatıldı. Peki, kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?

Kaymakamlık sınavı başvuruları uzatıldı mı? 2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2022-Kaymakamlık sınavı 16 Ekim Pazar günü yapılacak. Başvuru işlemleri 2-9 Ağustos'ta geç başvurular ise 15 Ağustos'ta alınmıştı. Başvuru tarihleri ise uzatıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de düzenlenecek sınava başvurular, İçişleri Bakanlığınca kadro sayısının 100'den 200'e çıkarılması nedeniyle 1 Eylül’den itibaren 8 Eylül saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2-9 Ağustos'ta sınav için başvuran ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları geçerli olacak, bu kişilerin yeniden başvuru yapmaları gerekmeyecek.