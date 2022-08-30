İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2022-Kaymakamlık sınavı başvurusunda bulunanlar sınavın ne zaman gerçekleşeceğini, sınav giriş belgesinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavı başvuruları 2-9 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden alındı. Geç başvuru işlemi ise 15 Ağustos'ta gerçekleşti. ÖSYM 2022 sınav takviminde değişikliğe gitti. Kaymakamlık sınavı tarihi de değişti. 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihine alındı. Henüz sınav giriş belgeleri ise yayımlanmadı.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.