  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaymakamlık flaş karar! Denize girmek yasaklandı
Gündem

Kaymakamlık flaş karar! Denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 07:50:00 -
Kaymakamlık flaş karar! Denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda yarın ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı. (AA)

 

Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde deprem

Gündem

Marmara Denizi'nde deprem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu
Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

Yerel

Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

Hamileler denize girebilir mi?
Hamileler denize girebilir mi?

Sağlık

Hamileler denize girebilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yasaklandı

türk girer
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23