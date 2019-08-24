Kaymakam Türkman, esnafla vedalaştı

Van’ın Edremit Kaymakamlığına atanan Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, ilçe esnafıyla vedalaştı.

İlçe esnafını tek tek ziyaret eden Kaymakam Türkman, esnaf ve vatandaşlardan helallik istedi. Türkman, ilçe halkının cana yakın ve sıcakkanlı olduğunu söyledi. Vatandaşların her zaman kendisini sahiplendiğini ifade eden Türkman, "Ben de onlara layık olmak için elimden geleni yaptım. Güzel projeler yaptık. Buraya yeni gelecek kaymakamımız daha da güzel projelere imza atacaktır inşallah. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum" dedi.