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Kaymakam Sırmalı, “Edremit TDİOSB Bölge için önemli bir istihdam kapısı olacak”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülmekte olan Edremit’te Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi (TDİOSB) Bölgesi (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) kurulması çalışmaları ile ilgili müteşebbis kurumların katılımıyla, enerji alternatifleri toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 17:16
Kaymakam Sırmalı, “Edremit TDİOSB Bölge için önemli bir istihdam kapısı olacak”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülmekte olan Edremit’te Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi (TDİOSB) Bölgesi (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) kurulması çalışmaları ile ilgili müteşebbis kurumların katılımıyla, enerji alternatifleri toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.


Edremit’te kurulması planlanan TDİOSB ile ilgili şimdiye kadar yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan sunumla başlayan toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına ilişkin yürütülecek çalışmalar ele alınarak değerlendirildi.


Edremit’te yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Süs Bitkileri-ÇiçekçilikOrganize Sanayi Bölgesinin enerji ihtiyacı, altyapı ve üstyapı projeleri, üretim parselleri, sanayi alanları, idari/sosyal alanlar, teknik alt yapı alanları, örnek proje tasarımı, proje finansmanı gelir-gider tabloları ve yatırım teşvik uygulamaları değerlendirildi.


Müteşebbislerin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda Edremit TDİOSB alanın hem bölge insanı için iyi bir istihdam kapısı hem de bölgedeki yatırımcılar için bir kazanç kapısı olacağını ifade eden Kaymakam Sırmalı, “Çok önemli hedeflerle çıktığımız projemizde bugün ki geldiğimiz aşama son derece sevindirici. Umuyorum ki kısa sürede Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği kurularak, proje uygulama alanının tüzel kişiliğe tahsisi işlemini gerçekleştireceğiz. 2019 yılında alt yapı ve üstyapı çalışmalarımızı tamamlayacağımız proje kapsamında hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçmektir. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.Projemiz tamamlandığında Tarıma Dayalı İhtisas Süs Bitkileri-ÇiçekçilikOrganize Sanayi Bölgesi projemizde bin kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Projemizde müteşebbis olarak yer alan ve projemize destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Kaymakamlık makamındayapılan toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Yetkilisi Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası BaşkanıCoşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hakkı Semerci,Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, Edremit Ziraat Odası Yön. Kur. Üyesi Ali Murat Temel, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Coşar, Zir. Yük. Müh. Muzaffer Kaşıkçı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Yetkilisi Zakir Kuleli, Edremit Jeotermal AŞ İşl. Yöneticisi Mustafa Turan, Proje Danışmanı Jeo.Müh. Fatih Üçgün ve İnşaat Mühendisi Kadir Taşarsu katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:16
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