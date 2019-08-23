Kaymakam Özderin’e veda yemeği Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinden Patnos ilçesine atanan Kaymakam Enver Özderin için veda yemeği programı düzenlendi.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinden Patnos ilçesine atanan Kaymakam Enver Özderin için veda yemeği programı düzenlendi.

Kaymakam Enver Özderin’in Ağrı’nın Patnos ilçesine atanması nedeniyle, Taşlıçay Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi. İlçe halkına ve kamu kurum personellerine akşam yemeği düzenleyen Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir yaptığı konuşmada, Kaymakam Enver Özderin’in, Taşlıçay’a büyük emek ve hizmetler verdiğini vurguladı.

İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, “İlçemiz merkez ve ilçemize bağlı köylerde son dönemlerde çok ciddi yatırımlar olmuştur. Bu anlamda değerli Kaymakamım Özderin’e teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Program, ilçe esnaflarının kaymakama verdikleri çeşitli hediyeler ve çekilen toplu fotoğraflarla son buldu.

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