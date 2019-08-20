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Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, jandarmanın trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:45
Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, jandarmanın trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Uygulamada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut vatandaşların yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkartmamalarını istedi. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 24 saat boyunca trafik akışını düzenleyerek sürücüleri bilgilendirdiğini belirten Kaymakam Akbulut, herkesin gitmek istedikleri yere sağ sağlim kavuşmaları için son dönemdetrafik ekiplerinin adeta seferber olduklarını, ancak bu konuda sürücülerin ve yolcuların da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini ifade etti. Uygulamada sürücülere çikolata ikram edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:45
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