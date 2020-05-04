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Aktüel

Kaymakam Kaya pazar yerini denetledi

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte pazar alanında alınan tedbirlere uyup uyulmadığına dair incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:30:37 -
Kaymakam Kaya pazar yerini denetledi

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte pazar alanında alınan tedbirlere uyup uyulmadığına dair incelemelerde bulundu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında meydanda kurulan pazar, vatandaşların giriş ve çıkışlarının kontrolünün daha rahat yapılabilmesi için kullanılmayan otogara alınmıştı. İlçe Emniyet Amirliği ile özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri altında ateşi ölçülerek ve maske kontrolü yapılarak Pazar alanına alınan vatandaşlar, yığılmaların önüne geçilebilmesi için de bazen kuyruklar oluşuyor. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya pazar alanında incelemeler de bulunurken, esnafların maske ve sağlığa uygunluk kurallarına uyup uymadıklarına, vatandaşların ise sosyal mesafe kurallarına dikkat edip, etmediklerini kontrol ederken, etmeyen esnaf ve vatandaşları da uyardı. Kaymakam Kaya “Yeni Pazar alanı önlemler açısından çok uygun oldu, üç noktadan kontrollü giriş yapılıyor. Vatandaşlarımız ve esnafımız genel itibarıyla kurallara uyuyor, biz özellikle esnafımızın maske ile burunlarını da kapatmaları konusunda kendilerini bu kez uyardık, tekerrüründe cezai işlem yapmak zorunda kalacağız“ dedi.

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