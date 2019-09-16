0553 313 94 23

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Ortaokulu ve Lisesinde bayrak törenine katıldı, öğrencileri sınıflarına uğurladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:29
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Ortaokulu ve Lisesinde bayrak törenine katıldı, öğrencileri sınıflarına uğurladı.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin bayrak törenine katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Şener Doğan yaptığı selamlama konuşmasında, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı selamlama konuşmasında, “Sizler gerçekten çok şanslı bir nesilsiniz. Güzel bir okulda güzel şartlarda eğitim görüyorsunuz. Sizlerden tek istediğimiz çok çalışmanız. Çok çalışın ve ileride okulunuzun adını güzeller yere getirin. Sizlere güvenimiz tam. Allah zihin açıklığı versin” dedi.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmasında, “Çocuklar öncelikle vatanınızı, milletinizi çok seveceksiniz. Onu geliştirmek amacıyla çok çalışacaksınız. Yüksek idealleriniz olacak ve onun peşinde koşacaksınız. Çok çalışacaksınız” diye konuştu.


Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak töreni sonrası sınıflara girerek çocuklarla sohbet etti. Öğretmenlerle, öğretmenler odasında bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinledi. Görevlerinde başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Sağlık Müdürlüğünden Ankara Şehir Hastanesi hakkındaki iddialara yanıt
    1. İl Sağlık Müdürlüğünden Ankara Şehir..
    2. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: Bundan..
    3. Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de..
    4. Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas..
    5. Pastanenin kasasından bir miktar para..
    6. Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2..
    7. THY yurtdışı aktarmalı uçuş nasıl..
    8. Kadın güreşçiler mindere çıkıyor
    9. Mutfakta engel tanımadılar
    10. Bodrum ve Fethiye’nin büyük..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    12. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    13. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    14. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    15. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    16. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    17. Motorine 7 kuruş zam
    18. Büyükşehir Belediyesi muhtarlara..
    19. Kuzey Kore lideri Kim Trump'ı..
    20. Ahi adaylarına plaket verildi
    21. 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde..
    22. Kızılhaç, Afganistan'daki..
    23. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    24. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    25. Alevlerin önünü drone sayesinde..
    26. IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı
    27. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ilk dördüz..
    28. Zeytinde halkalı leke ile mücadele..
    29. Otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi..
    30. Sütte yeni dönem başlıyor: Kaçaklar..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!