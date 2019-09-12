Kaymakam Doğan, göreve başladı Adıyaman’ın Kahta ilçesine yeni atanan Kaymakam Saadettin Doğan görevine başladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine yeni atanan Kaymakam Saadettin Doğan görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle, Erzurum Vali Yardımcısı iken Kahta Kaymakamlığına atanan Saadettin Doğan görevine başladı. İçişleri Bakanlığı’nın Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kahta Kaymakamlığına atanan Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Kahta’da görevine başlarken Kahta’nın eski Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise Trabzon’un Sürmene ilçesine kaymakam olarak atandı.

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