Kaymakam Deniz Pişkin’den doktor açıklaması

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçedeki doktor eksikliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel Kutlu ile beraber, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. İlçedeki sağlık hizmetlerinin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, "Bilindiği üzere bugün itibariyle hastanemiz 11 uzman doktor, 4 pratisyen doktor, 4 diş hekimi ve toplam 220 personel ile halkımıza hizmet vermektedir. Hastanemizde norm kadrosu bulunup da eksik olan, kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktorumuz ise doğum izninde olup pasif durumdadır. Bu eksiklerimizi gidermek için Ağustos ayı içerisinde 88. dönem zorunlu hizmet doktor atamalarında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, nöroloji ve ikinci bir dahiliye uzmanı resmi olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığından talep edilmiş olup atama yapılması beklenmektedir. Bununla birlikte bu atamalar yapılıncaya kadar özellikle kadın doğum uzmanı noktasındaki eksikliği giderebilmek için yine Sağlık Bakanlığımız üzerinden il dışından geçici görev ile bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı resmi olarak talep edilmiş olup yakın zamanda hastanemizde göreve başlaması beklenmektedir" dedi.

İlçedeki bütün kamu hizmetlerinin olduğu gibi sağlık hizmetlerinin de daha iyi bir noktaya taşınabilmesi ve vatandaşlara daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilme gayreti içinde olduklarını belirten Kaymakam Deniz Pişkin, kendileriyle aynı amaca hizmet etme derdinde olan herkesin çabasına saygı duyduğunu ve önemsediğini belirtti. Kaymakam Pişkin, "Tek Ben" anlayışı yerine bütün aktör ve paydaşların işbirliği ve ortak çalışma anlayışı içinde hareket etmesinin ve ötekileştirici yaklaşımlardan uzak durmanın ilçenin menfaatine olacağını belirterek herkesin bu konudaki söylemlerinde daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel Kutlu’ya ziyarette; Tosya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş ile Tosya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Karakuş da eşlik etti.