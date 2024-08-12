Kayıtlara geçti! Bu itirafların hesabı mutlaka sorulur

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İsrail'in Han Yunus'ta Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği saldırının insanlık dışı olduğunu belirtti. Altınok, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotric'in bu saldırıyı Lübnan'a yönelik bir tehdit olarak kullanmasını eleştirdi. Gazze'deki katliamların Batı'nın sessizliğiyle daha da acımasız hale geldiğini ifade eden Altınok, bu tür insanlık suçlarının hesabının sorulması gerektiğini vurguladı. Melih Altınok, şunları kaydetti: