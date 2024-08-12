Kayıtlara geçti! Bu itirafların hesabı mutlaka sorulur
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İsrail'in Han Yunus'ta Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği saldırının insanlık dışı olduğunu belirtti. Altınok, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotric'in bu saldırıyı Lübnan'a yönelik bir tehdit olarak kullanmasını eleştirdi. Gazze'deki katliamların Batı'nın sessizliğiyle daha da acımasız hale geldiğini ifade eden Altınok, bu tür insanlık suçlarının hesabının sorulması gerektiğini vurguladı. Melih Altınok, şunları kaydetti:
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İsrail'in Han Yunus'ta Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği saldırının insanlık dışı olduğunu belirtti. Altınok, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotric'in bu saldırıyı Lübnan'a yönelik bir tehdit olarak kullanmasını eleştirdi. Gazze'deki katliamların Batı'nın sessizliğiyle daha da acımasız hale geldiğini ifade eden Altınok, bu tür insanlık suçlarının hesabının sorulması gerektiğini vurguladı. Melih Altınok, şunları kaydetti:
"Dün Han Yunus'tan sürülen Gazzelilerin son görüntüleri üzerine yazmıştım.
Sanki Piyanist filminden bir sahne gibiydi.
İnsanlığın hafızasından silinmeyecek ikonik görüntüler İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotric'in de dikkatini çekmiş. Sosyal medya hesabından "Lübnanlılar iyi izlesin" diyerek paylaşıyordu.
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Bu itirafların hesabı mutlaka sorulur."