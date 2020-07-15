Kayıt dışı istihdam nedir?
Sigortasız, eksik maaşla ya da eksik evraklarla çalıştırılan kişilerin araştırmaları sonucu "kayıt dışı istihdam" tabiri çıkıyor. Peki ama kayıt dışı istihdam nedir? Primi ya da sigortası eksik gösterilen kişi kayıt dışı istihdam edilen kişi midir? Sigortasız kişi kayıt dışı mıdır? Kayıt dışı istihdamın nedenleri nelerdir? Kayıt dışı istihdam edilen işçi tazminat alabilir mi? İşte detaylar..
Toplum içerisinde sigortasız eleman çalıştırma olarak da bilinen kayıt dışı istihdam; yasal işlerde çalışıp istihdama katılan kişilerin yerine getirdikleri çalışmaların gün ya da ücret anlamında ilgili kurumlara ya hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Ve bu tanım itibariyle düşünüldüğünde karşımıza 3 türlü kayıt dışı istihdam çıkmaktadır. Bunlar:
- Çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,
- Çalışma gününün eksik bildirilmesi ve
- Prime esas kazancın eksik bildirilmesi şeklindedir.
Bu haliyle her üç şekilde de kayıt dışı istihdam oluşmaktadır.
Nedenleri nelerdir?
- Ekonomik Nedenler: Ülkenin içinde bulunduğu enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği gibi durumlardan ötürü sigortasız işçi çalıştırmanın sıradanlaşması ve artması.
- Sosyokültürel Nedenler: Nüfus artış hızının çok fazla olduğu ülkelerde ve kayıt dışı çalışmanın zararlarının çok fazla bilinmemesi durumlarında da kayıt dışı istihdam oranları yüksek olmaktadır.
- Hukuki ve İdari Nedenler: Yasaların sık sık değişmesi ve çok fazla karmaşık olması sigortasız işçi çalıştırma oranlarını olumsuz yönde etkiler.