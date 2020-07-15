Kayıt dışı istihdam nedir?

Toplum içerisinde sigortasız eleman çalıştırma olarak da bilinen kayıt dışı istihdam; yasal işlerde çalışıp istihdama katılan kişilerin yerine getirdikleri çalışmaların gün ya da ücret anlamında ilgili kurumlara ya hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Ve bu tanım itibariyle düşünüldüğünde karşımıza 3 türlü kayıt dışı istihdam çıkmaktadır. Bunlar:

Çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,

Çalışma gününün eksik bildirilmesi ve

Prime esas kazancın eksik bildirilmesi şeklindedir.

Bu haliyle her üç şekilde de kayıt dışı istihdam oluşmaktadır.

Nedenleri nelerdir?