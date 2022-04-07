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Yerel Kayıp üniversite öğrencisnden kötü haber!
Yerel

Kayıp üniversite öğrencisnden kötü haber!

İstanbul Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen kayıp üniversiteli genç ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 07:25:00 - 2022-04-07 07:35:35
Kayıp üniversite öğrencisnden kötü haber!

İstanbul'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çorum'da yaşayan Arif Egemen, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan oğlu Hamit Egemen'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan Hamit Egemen'in kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunun kamera kayıtlarını inceledi.

Yurttan çıkıp orman"a gitti

Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen Hamit Egemen'in bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.

Ekiplerce ormanda bulunan Halit Egemen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Egemen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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