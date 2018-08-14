Kayıp sürücü için çalışmalar 3,5 ay sonra tekrar başladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücünün bulunması için yeniden çalışmalara başlandı.

Kayıp sürücü Ayhan Cebe'nin bulunması amacıyla ailesinin başvurusu üzerine AFAD ekiplerince yeniden çalışma yürütülüyor. Çalışmalarda AFAD ekipleri, botla çaya girerek Cebe'nin bulunması için arama tarama çalışması yaptı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı bulan Samsun AFAD Müdürlüğü bünyesindeki arama köpeği "Abrek" de çalışmalarda kullanılıyor.

25 NİSAN'DA 20 METRE YÜKSEKLİKTEN DEVRİLMİŞTİ

Niksar'dan Reşadiye'ye giden Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı ticari araç, Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan'da yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na devrilmişti. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe yaralı kurtarılmıştı.

Cebe'nin araçta 2 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine çalışmalara devam eden ekipler, kaza yerinin yaklaşık bir kilometre uzağında 62 yaşındaki Nazile Cebe'nin cesedine ulaşmıştı.

Ayhan Cebe'nin bulunması için sürdürülen çalışmalardan ise sonuç alınamamıştı.