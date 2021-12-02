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Aktüel Kayıp şahsın cesedi bulundu
Aktüel

Kayıp şahsın cesedi bulundu

Adana’nın Feke ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan erkek şahsın cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:32:00 -
Kayıp şahsın cesedi bulundu

Adana-Feke'de, kayıp ihbarı üzerine aranan erkek şahsın cesedine ulaşıldı.

Günün erken saatlerinde balık tutmak için Güzpınarı Mahallesi'ndeki Göksu Irmağı'na giden Salim Özbek'ten (56) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama başlatan ekipler, Özbek'i nehir kenarında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özbek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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