Kayıp olarak aranıyordu! Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokak'ta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı.

Olayın cinayet olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Erdemli İlçe ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektif gibi çalışma yürüttü. Ekipler çalışmasında cenazesi Yeşildere Mezarlığı'na defnedilen Saat'in törenine yan komşusu Tolga T.'nin katılmadığından da şüphelenerek şahsı takibe aldı. Yapılan titiz araştırmada Tolga T.'nin evine olay günü Hatay'dan kardeşinin geldiği, evin önündeki koltuğun kaldırılıp, duvarın siyaha boyandığı belirlendi.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla şüpheli Tolga T. ve diğer şahısların yakalanması için operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda şüpheli Tolga T., eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T.'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Tolga T.'nin cinayeti işlediği, kardeşleri ile birlikte cesedi önce bir limon bahçesine bıraktığı bir gün sonra oradan tekrar alarak yaylada araziye götürdükleri ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin de cinayete tanık olduğu ve olayı bilerek gizleyerek delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

DUVARI BOYAMALARINA RAĞMEN KAN İZLERİ BULUNDU

Suçlarını itiraf eden şüphelilerden katil zanlısı Tolga T.'nin, evin giriş kısmında oturdukları sırada Mahmut Saat'in uyuya kaldığını ve kendisinin de kazaen uyurken tabanca ile onu vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra cinayete tanık olan kardeşleri ile el birliği yaparak cesedi yok edip, kan izlerini ortadan kaldırmak için duvarı siyaha boyadıkları ve koltuğu da attıkları ortaya çıktı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin kadavra köpeğinde desteği ile duvardaki kan izlerini boyayı kazıyarak tespit ettiği öğrenildi.

Cinayet kurban giden Mahmut Saat'in kardeşi Yılmaz Saat üzüntüsünü belirterek, "Jandarma güçleri ağabeyimin katillerini yakaladı. Katil suçunu itiraf etti, bütün şüpheler ortadan kalktı. Hepsine minnettarız teşekkür ediyoruz. Ağabeyim bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.