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Yerel

Kayıp olarak aranıyordu denizden cesedi çıktı

İzmir’de kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni denizde bulundu. Durumun bildirilmesiyle ekipler olay yerine gelirken, şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 07:42:00 -
Kayıp olarak aranıyordu denizden cesedi çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi denizde erkek cesedi olduğunu fark etti.

Cesedin kimliği belirlendi

Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, pasaport iskelesine çıkartılan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan Sedat Özcan'a (48) ait olduğunu tespit etti.

Özcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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