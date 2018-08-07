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Kayıp minik Evrim'le ilgili yeni gelişme

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki minik Evrim'i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak Evrim'in kaybolduğu çadırın yanındaki alan kepçeyle kazıldı fakat herhangi bir ize ulaşılamadı.

07 Ağustos 2018 Salı 16:13
Kayıp minik Evrim'le ilgili yeni gelişme

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakarak hayvanlara bakmaya gittiği, döndükten sonra yerinde bulamadığı belirtilen küçük kıza 4 haftadır ulaşılamadı.
Bölgede, AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmalarının 29. gününde Atış'ın kaybolduğu belirtilen çadırın yanındaki alan kepçeyle kazıldı.

Kazı yapılırken, Ankara'dan yeniden getirilen kadavra arama köpeği "Boomer" da alanda arama yaptı. Kazı ve arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamadı.

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Öte yandan, soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının incelemeye alınan cep telefonları jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadeleri üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı.

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Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:13
  1. Ankara
  2. evrim atış
  3. Tokat
  4. Turhal

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