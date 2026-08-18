Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!

Baba mesleği olan hayvancılığı Kırşehir'de sürdüren Mustafa Eflatun, hayvanlarının kaybolması üzerine komşusuyla birlikte hayvanlarını aradı. Daha sonra yapılan araştırmada hayvanlarının komşusu tarafından çalındığı ortaya çıktığını üzülerek öğrendiğini belirtti. Hayvanların çalındıktan sonra Keskin bölgesinde bir tüccara satıldığı tespit edilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden komşu F.A. tutuklandı. Yaklaşık 2 milyon TL zararı olduğunu ifade eden Eflatun, yaşadığı olayın kendisini özellikle komşusunun davranışı nedeniyle derinden üzdüğünü söyledi.

HIRSIZIN KOMŞU ÇIKMASINA ÇOK ÜZÜLDÜ

Eflatun, "Kırşehir'de baba mesleği hayvancılığı yapıyorum. Biz kayıp diye ararken hayvanlarımızın çalındığını öğrendim. Kayıp işlemlerinin tamamını komşumla birlikte yaptım. İki gün boyunca birlikte arama yaptık. Sonradan benim hayvanlarımı çaldığını tespit ettik. Çaldıktan sonra da hayvanları Keskin bölgesinde bir tüccara satmış. Yaklaşık 2 milyon TL civarında zararım var. Beni en çok üzen, benimle hayvanları arayan kişinin komşum olması" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.