  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir kapanıp bir açılan Yaren Dağ’a tepki yağıyor: Örtü Allah’ın emri oyuncağınız değil! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek! Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı! Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Kasaba politikacısı ikiyüzlü, güvenilmez… Göktaş: Terörsüz Türkiye’nin mimarı, şehit yakınları ve gazilerimiz! Şehitlerimizin ruhuna halel getirmedik, getirmeyiz! Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail’i alarma geçirdi! Zelenski acil durum koduyla paylaştı: Rusya sivil alanları vurdu, çok sayıda ölü var Ali Rıza Demircan hoca yazdı: İşte kabir aleminde yaşanacaklar Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gündem Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!
Gündem

Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kayıp hayvanlarını ararken acı gerçekle yüzleşti: Beraber aradığı komşusu çalmış!

Kırşehir'de bir besici, 2 gündür kayıp olarak aradığı hayvanlarının Keskin bölgesinde bir tüccara satıldığını tespit etti. Ancak besici asıl şoku hayvanları kendisiyle birlikte iki gün boyunca arayan komşusunun çaldığını öğrenince yaşadı. Komşu tutuklandı.

 

 

Baba mesleği olan hayvancılığı Kırşehir'de sürdüren Mustafa Eflatun, hayvanlarının kaybolması üzerine komşusuyla birlikte hayvanlarını aradı. Daha sonra yapılan araştırmada hayvanlarının komşusu tarafından çalındığı ortaya çıktığını üzülerek öğrendiğini belirtti. Hayvanların çalındıktan sonra Keskin bölgesinde bir tüccara satıldığı tespit edilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden komşu F.A. tutuklandı. Yaklaşık 2 milyon TL zararı olduğunu ifade eden Eflatun, yaşadığı olayın kendisini özellikle komşusunun davranışı nedeniyle derinden üzdüğünü söyledi.

HIRSIZIN KOMŞU ÇIKMASINA ÇOK ÜZÜLDÜ

Eflatun, "Kırşehir'de baba mesleği hayvancılığı yapıyorum. Biz kayıp diye ararken hayvanlarımızın çalındığını öğrendim. Kayıp işlemlerinin tamamını komşumla birlikte yaptım. İki gün boyunca birlikte arama yaptık. Sonradan benim hayvanlarımı çaldığını tespit ettik. Çaldıktan sonra da hayvanları Keskin bölgesinde bir tüccara satmış. Yaklaşık 2 milyon TL civarında zararım var. Beni en çok üzen, benimle hayvanları arayan kişinin komşum olması" dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23