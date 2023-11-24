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Yerel Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Yerel

Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:12:00 -
Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Çınar ilçesine bağlı Belenli (Omera) kırsal mahallesi, Acıkuyu (Sıwediye) küme evlerinde yaşayan alzheimer hastası Fadıl Bat (75) evden ayrıldıktan sonra yakınları kendisinden haber alamadı.

Kendi imkânları ile alzheimer hastası yaşlı adamı bulamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu alzheimer hastası Fadıl Bat, Tılarap kırsal mahallesi yakınlarında ölü bulundu.

Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi. (İLKHA)
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