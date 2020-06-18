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Aktüel

Kaybolan zihinsel engelli kadın 12 saattir aranıyor

Denizli’nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın yaklaşık 12 saatten bu yana her yerde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:51:08 -
Kaybolan zihinsel engelli kadın 12 saattir aranıyor

Denizli’nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın yaklaşık 12 saatten bu yana her yerde aranıyor.


Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Yukarı Seyit Mahallesi’nde meydana geldi. 54 yaşındaki Ümmü Ceylan iddialara göre sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayınca yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yardım istedi. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD’a bağlı ekipler 26 kişilik ekip ile drone destekli arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 12 saatten bu yana ormanlık ve dağlık alanlardaki arama çalışmaları devam ederken, Ceylan ile ilgili her hangi bir ize ulaşılamadığı öğrenildi.

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