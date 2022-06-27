Kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Jandarma arama kurtarma ekiplerinin (JAKUT) yürüttüğü çalışma sonucu, iki gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni, kendi bahçesinde gömülü halde bulundu.

Yapılan incelemede 79 yaşındaki Teyfik Kaynar'ın sırtından vurulduğu ve sonrasında da toprağa gömüldüğü belirtildi.

Çok yönlü soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri köyde olayla ilgili delil toplarken yaşlı adamın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. (İLKHA)