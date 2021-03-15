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Teknoloji Kaybolan telefon nasıl bulunur? Kaybolan telefon bulma yöntemleri
Teknoloji

Kaybolan telefon nasıl bulunur? Kaybolan telefon bulma yöntemleri

Bugünün dünyasında cep telefonları önemli bir konuma sahip. Bundan ötürü kişiler, telefonlarının kaybolmaması için güvenlik önlemlerini alıyorlar. Buna rağmen kaybolan cep telefonlarını bulmak için ne yapmalı? Kaybolan telefon nasıl bulunur? İşte kaybolan telefon bulma yöntemleri…

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:31:00 -
Kaybolan telefon nasıl bulunur? Kaybolan telefon bulma yöntemleri

Cep telefonlarının kaybolması demek bir çok özel fotoğrafın, yazının ve çeşitli bilgilerin kaybolması demektir. Bu yüzden cep telefonu kaybolduğu zaman büyük bir panik yaşanmaktadır. Peki kaybolan telefon bulma yöntemleri nelerdir? Kaybolan telefon nasıl bulunur? Kaybolan cep telefonlarını bulmak için ne yapmalı?

Android telefon kullanıcıları, bu konu hakkında şanslılar. Telefon kaybolduktan sonra bulunmasına dair herhangi bir indirilmiş uygulama olmasa dahi Google’nin sunduğu bir servis ile cep telefonunuza ulaşabilirsiniz.

Kayıp cep telefonlarını bulmak için Google bünyesinde hizmet veren “cihazımı bul” isimli bir özellik kullanılmaktadır. Bu özellik ile kaybolan telefonunuzu bulmak için telefonunuzun bir WiFi ağına bağlı olması veya mobil verisinin aktif olması gerekir. Bu yöntemler Android kullanıcıları içindir.

IPhone telefon kullanıcıları ise güvenlik önlemlerini telefonu kaybetmeden evvel almaları gerekir. Telefonda yer alan ve kaybolması halinde bulabilmeniz için var olan ayarların aktif olması gerekmektedir.

Telefonunuz kaybolmadan önce gerekli önlemleri almanız oldukça önemlidir. Cep telefonunun kaybolması durumunda ne zaman, nerede olduğunu öğrenmeniz için hizmet veren birçok uygulama bulunmaktadır. Siz de tercihinize göre bir uygulama indirip önleminizi alabilirsiniz.

Eğer telefonunuz çalındı ise BTK ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Telefonunuzun çalındığını düşünüyorsanız hiç vakit kaybetmeden 444 9 777 numarası üzerinden veya 0312 232 23 23 numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.

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