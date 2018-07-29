Manisa'nın Soma ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmak için geldiği Sevişler Barajı gölünde suya düşüp kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu.

Balık tutmak amacıyla arkadaşlarıyla Sevişler Barajı gölüne gelen Suriyeli Muhammet Karno (26), dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşlarının çabalara rağmen sudan çıkarılamayan Karno, bir süre sonra kayboldu. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Karno'nun cesedini buldu. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.