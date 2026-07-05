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Yerel Kaybolan 80 yaşındaki kadın, sağ olarak bulundu
Yerel

Kaybolan 80 yaşındaki kadın, sağ olarak bulundu

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Kaybolan 80 yaşındaki kadın, sağ olarak bulundu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Dudu U., ekiplerin yaklaşık 11 saat süren arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Dudu U. için başlatılan arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı.

Kırsal Haydere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen Dudu U., yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDU

Dudu U.’nun sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıktığı değerlendirildi.

Yaşlı kadından bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kırsal mahalle ve çevresindeki ormanlık alanda geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

ORMANLIK ALANDA SAĞ BULUNDU

Yaklaşık 11 saat süren çalışmalar sonucunda Dudu U.’ya ormanlık alanda ulaşıldı.

Sağ olarak bulunan yaşlı kadın, ekipler tarafından güvenli bölgeye çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dudu U., tedbir amaçlı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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