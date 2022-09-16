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Yerel Kaybolan 4 yaşındaki çocuk başka bir köyde bulundu
Yerel

Kaybolan 4 yaşındaki çocuk başka bir köyde bulundu

Bayburt’ta kaybolan 4 yaşındaki çocuğu bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Kayıp çocuk 11 kilometre uzaklıktaki başka bir köyde köy sakinleri tarafından bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 19:18:00 -
Kaybolan 4 yaşındaki çocuk başka bir köyde bulundu

Bayburt’ta kaybolan 4 yaşındaki çocuğu bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Kayıp çocuk 11 kilometre uzaklıktaki başka bir köyde köy sakinleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alapelit köyünde yaşayan 4 yaşındaki Hüsamettin Bal isimli çocuk oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kayboldu. Çocuğunu bulamayan ailenin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri küçük çocuk için arama çalışması başlattı. 2 saat boyunca köyün her yerini titizlikle arayan ekipler çocuğun izine rastlayamadı.

Kayıp çocuk bulundu

Alapelit köyüne yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıkoz köyüne yürüyerek giden Hüsamettin Bal'ı Çamlıkoz köyünde bulan köy sakinleri kayıp çocuk bulduklarını jandarmaya bildirdiler. İhbar üzerine Çamlıkoz köyüne giden ekipler, bulunan kayıp çocuğu teslim alarak yaşadığı köye Alapelit'e getirdikten sonra ailesine teslim ettiler.

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