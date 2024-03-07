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Yerel Kayalıklarda cesedi bulunan gencin şüpheli ölümü!
Yerel

Kayalıklarda cesedi bulunan gencin şüpheli ölümü!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:59:00 - 2024-03-07 23:01:31

Elazığ’da Harput Kalesi’nin arkasındaki kayalıklarda bir genç ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi’nin arkasındaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kayalıkların kenarında yerde yatan bir kişiyi fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini, cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya’ya ait olduğunu belirledi.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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