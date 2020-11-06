Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor

ANKARA (AA) - Sezonun ilk yurt dışı kampını Finlandiya'da gerçekleştiren Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Vuokatti'deki antrenman merkeziyle yürütülen ortak proje kapsamında Finlandiyalı teknik ekiple birlikte kamp programını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, "Üst düzeyde çalışmalar çok faydalı ve verimli geçiyor. Sporcularımız kar üstünde her geçen gün iyiye gitmekte. Bu yıl bizim için çok önemli. Uluslararası yarışmalarda elde edeceğimiz başarılar bizi hedefimize ulaştıracak. Bize destek olan bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze ve federasyonumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mililer, gelecek haftalarda test ve yarışmalara katılacak.



