  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı
Spor

Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:37:23 -
Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından Ukrayna'dan direkt uçuşla 200 kişilik kafile Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji donanımları, sağlam altyapısı ve ulaşım imkanlarıyla uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Dağı, pandemi sürecinde güvenli kayak merkezi sertifikasını da alınca yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın dünyada eşi benzeri olmayan özellikleri olduğunu belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas'tan güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası aldığını anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Her zaman söylüyorum Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna'dan 200 kişilik kafilemiz geldi. Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonra da her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya'dan charter tarifeli seferler devam edecek."

Ukrayna Havayollarına ait uçakla Erkilet Havalimanı'na inen turist kafilesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerine yerleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!
Gündem

Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!

'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in dua ve namaz ile alay etmesinin ardından Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan gelen tepki zoruna gitti. Bu ..
2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti
Gündem

2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

Partililerin günler süren tartışmalarının ardından TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. ..
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Milli irade düşmanı bir şahıs
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Milli irade düşmanı bir şahıs

18 Aralık 2020 Perşembe gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay