  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede? Mehmet Akif Ersoy’a kötü haber! Mahkeme kararını verdi Fenerbahçe'yi karıştıran iddialar! 'İsmail Kartal'ın neden istifa ettiğini açıklıyorum' Komşuda enerji krizi büyüdü! Kamu binaları kapatılıyor Muharrem İnce CHP'nin başına mı geçmek istiyor? Şok analiz Trump’tan İran savaşı için dikkat çeken sözler: Yine olsa aynısını yapardım Bol bol kolon kesin cezası yok! 876’şar yıl hapisleri istenen Ezgi Apartmanı sanıklarına tahliye! Beyaz Saray Trump'ın gözünü korkuttu! 11 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında karar! Mahkeme kararını açıkladı
Siyaset Kaya’dan Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama CHP’de plan geniş tabanlı ortak aday
Siyaset

Kaya’dan Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama CHP’de plan geniş tabanlı ortak aday

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kaya’dan Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama CHP’de plan geniş tabanlı ortak aday

Partisinin genel merkezinde gazetecilerin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorusunu cevaplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP, tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek." dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "CHP'nin toplumun yaşadığı sorunları öne alıp bu sorunları nasıl çözeceğini topluma ve muhalefete anlatarak ortak bir hedefe, ortak bir adaya yönlenmesi gerekiyor. CHP, tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi, CHP'nin eğitim politikalarını anlattı.

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Kaya, bu dönemde, kamusal eğitimin zayıfladığını iddia etti.

Kaya, eğitim sisteminin ağırlık merkezinin özel okullardan yana değiştiğini savunarak, "CHP olarak sözümüz nettir, kamusal eğitimi yeniden inşa edeceğiz. Eşitlikçi eğitim anlayışını yeniden ayağa kaldıracağız ve hiçbir çocuğu geride bırakmayacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Kaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin soru üzerine Kaya, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan tüm muhalefet cephesiyle ortak hareket etme zorunluluğu olduğunu söyledi.

Kaya, bu ortamda hiçbir partinin kendi adayını belirleyerek, bu rejimi değiştiremeyeceğini savunarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin toplumun yaşadığı sorunları öne alıp bu sorunları nasıl çözeceğini topluma ve muhalefete anlatarak ortak bir hedefe, ortak bir adaya yönlenmesi gerekiyor. CHP, tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini sanki tek partinin iktidar olabileceği varsayımından hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti, bir aday belirleyip başka partilere 'benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin' diyemez, dememeli."

CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!
CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!

Gündem

CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!

Muharrem İnce CHP'nin başına mı geçmek istiyor? Şok analiz
Muharrem İnce CHP'nin başına mı geçmek istiyor? Şok analiz

Siyaset

Muharrem İnce CHP'nin başına mı geçmek istiyor? Şok analiz

CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor
CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor

Gündem

CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor

CHP'li isim Bakan Kurum'u öve öve bitiremedi
CHP'li isim Bakan Kurum'u öve öve bitiremedi

Siyaset

CHP'li isim Bakan Kurum'u öve öve bitiremedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23