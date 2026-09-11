Kaya’dan Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama CHP’de plan geniş tabanlı ortak aday

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "CHP'nin toplumun yaşadığı sorunları öne alıp bu sorunları nasıl çözeceğini topluma ve muhalefete anlatarak ortak bir hedefe, ortak bir adaya yönlenmesi gerekiyor. CHP, tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi, CHP'nin eğitim politikalarını anlattı.

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Kaya, bu dönemde, kamusal eğitimin zayıfladığını iddia etti.

Kaya, eğitim sisteminin ağırlık merkezinin özel okullardan yana değiştiğini savunarak, "CHP olarak sözümüz nettir, kamusal eğitimi yeniden inşa edeceğiz. Eşitlikçi eğitim anlayışını yeniden ayağa kaldıracağız ve hiçbir çocuğu geride bırakmayacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Kaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin soru üzerine Kaya, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan tüm muhalefet cephesiyle ortak hareket etme zorunluluğu olduğunu söyledi.

Kaya, bu ortamda hiçbir partinin kendi adayını belirleyerek, bu rejimi değiştiremeyeceğini savunarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin toplumun yaşadığı sorunları öne alıp bu sorunları nasıl çözeceğini topluma ve muhalefete anlatarak ortak bir hedefe, ortak bir adaya yönlenmesi gerekiyor. CHP, tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini sanki tek partinin iktidar olabileceği varsayımından hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti, bir aday belirleyip başka partilere 'benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin' diyemez, dememeli."