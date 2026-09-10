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Gündem 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!
Gündem

4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

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4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

Muhalefet cephesinde sular durulmuyor! CHP’nin iş bilmez yönetimi ve parti içi kargaşasından bunalan belediye başkanları, millete hizmetin tek adresi olan AK Parti çatısı altına girmek için sıraya girdi.

 İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yanı sıra Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı haberleri muhalefet kulislerine bomba gibi düştü. Fıçı’nın CHP’lileri takipten çıkması ve geçiş sürecinin kesinleşmesi, CHP’deki erimenin ne kadar derinleştiğini tescilledi.

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanları arasındaki parti değişiklikleri yeni iddialarla siyaset gündemindeki yerini koruyor. Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre İzmir’in Foça, Kayseri’nin Felahiye ve Akkışla ilçeleri ile Muş’un Sungu beldesindeki belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer olabileceği iddia edildi.

 

İZMİR FOÇA İÇİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar gündeme taşınırken, konuya ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklama yaptı. Saygılı, Fıçı ile diyalog halinde olduklarını doğrularken henüz netleşmiş veya takvime bağlanmış resmi bir katılım programının bulunmadığını ifade etti. 2004 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan ve 2020-2023 yılları arasında CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Saniye Bora Fıçı, son yerel seçimlerde yüzde 49,6 oy alarak Foça Belediye Başkanı seçilmişti.

KAYSERİ VE MUŞ'TA DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Siyasette konuşulan bir diğer kritik nokta ise Kayseri’nin Felahiye ilçesi oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 52,73’lük oy oranıyla seçimi kazanan Şeref Güleser’in iktidar partisine katılabileceği öne sürüldü. Güleser’in olası geçişinin ilçedeki dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.

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