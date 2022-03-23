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Dünya Kaya taşıyan TIR'la otomobil çarpıştı! 6 genç kız öldü
Dünya

Kaya taşıyan TIR'la otomobil çarpıştı! 6 genç kız öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde kaya taşıyan TIR'la çarpışan araçtaki 6 genç kız hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 11:13:00 -
Kaya taşıyan TIR'la otomobil çarpıştı! 6 genç kız öldü

Oklahoma Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Johnston bölgesine bağlı Tishomingo kentinde iki aracın karıştığı bir kazanın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, lise çağındaki 6 genç kızın bulunduğu otomobil ile kaya taşıyan tırın çarpıştığı ifade edildi.

Genç kızların hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölenlerin kimlik ve yaş bilgilerine dair bilgi verilmedi. Açıklamada, tır şoförünün hayatta olduğu ancak durumunun netlik kazanmadığı kaydedildi.

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