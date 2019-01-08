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Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!

Yol kontrolü sırasında kaya büyüklüğünde işlenmemiş kaçak altın ele geçiren İranlı güvenlik ekipleri, aracın şoförünü gözaltına aldı. Altının değeriyle ile ilgili ise bilgi verilmedi.

08 Ocak 2019 Salı 20:23
Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!

İran'da Verzegan Emniyet Müdürü Albay Kasım Nezeri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentte gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bir araç içinde 500 kilogram ağırlığında işlenmemiş altın bulduklarını söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Nezeri, kaya büyüklüğündeki altının kanunlara aykırı şekilde taşındığını ve olayla ilgili şoförün gözaltına alındığını belirtti.

Piyasa değeri hakkında bilgi verilmedi

Nezeri, güvenlik güçlerince ele geçirilen altının piyasa değerinin ne kadar olduğu yönünde bilgi vermedi.

İran'ın Tebriz kenti sınırları içinde bulunan Verzegan bölgesi, madencilik açısından İran için oldukça önemli bir yer. Kentteki "Andrian Altın Madeni" ülkenin zengin altın madenleri arasında yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:23
  1. İran
  2. Andrian Altın Madeni
  3. Tebriz
  4. kaya büyüklüğündeki altın
  5. 500 kilogram ağırlığı
  6. Verzegan Emniyet Müdürü Albay Kasım Nezeri
  7. 500 kilogram ağırlığında işlenmemiş altın
  8. işlenmemiş altın
  9. Verzegan

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