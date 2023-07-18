Kavurucu sıcakların erittiği asfalta vatandaşların terlikleri yapıştı!
Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle Aydın Kuşadası’nda asfalt eridi. Terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye kavurucu sıcaklıkların etkisindeyken vatandaşlar sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor.
Termometrelerin 45 derecenin üzerine çıktığı Aydın'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Turistik Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Plaj terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
Vatandaşlar asfaltta yürümekte zorlandı
Terliklerini asfalttan çıkarmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Terliklerini çıkaramayanlar ayaklarını yakmaktan kaçamadı. Terliklerinden umudu kesen bazı kişiler ise çareyi asfaltta çorapla yürümekte buldu.