Kavuk unu helvası tarifi, nasıl yapılır?

Türk Dil Kurumu’na göre kavut “kavrulduktan sonra öğütülmüş tahıl ununa şeker katılarak yapılan bir tür un helvası” olarak tanımlanmaktadır.

Kavut nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenmiş bir Türk tatlısıdır. Bazı kaynaklarda dovurcuk, kagut, gavut, pohin veya kogut şeklinde de anılan kavut, özetle buğday ve tahıl kavurması şeklinde tarif edilebilir. Van başta olmak üzere Iğdır ve Doğu Karadeniz’de de sevilerek tüketilmektedir.

Van Usulü Kavut

Yüksek besin değerine sahip olan kavut “erken kalkanların gıdası” olarak da anılır. Yapıldığı coğrafyalarda kahvaltı ve sahur sofralarında mutlaka yer aldığı bilinmektedir. Van usulü 4 kişilik kavut tarifi şu şekildedir:

• 70-80 gram tereyağı sıvı hale gelene kadar eritilerek hafif ateşte kızdırılır.

• Üzerine 100 gram buğday (kavurga) unu serpilir.

• Bulamaç kıvamına gelene dek 15 dakika boyunca pişirilir.

• Arzuya göre reçel, bal ya da toz şeker ile tatlandırılır.

• Dilendiği takdirde ceviz ile süsleme yapılabilir.

Iğdır Usulü Kavut

Van'da olduğu gibi Iğdır civarında da sevilerek tüketilen kavut için kullanılan malzemeler buğday, mısır ve susam şeklindedir. Yapılışına gelince;

• Buğday, mısır ve susam kavrulduktan sonra öğütülerek un haline getirilir.

• Öte yandan şekerli su karışımı hazırlanarak unun içine katılır ve yoğrulmaya başlanır.

• Suyunu iyice çekene dek toplar haline getirilir.

Karadeniz Usulü Kavut

Karadeniz usulü kavut için öncelikle arpa unundan lapa elde edilir. Ortasına kuyu yapılır ve içi tereyağlı şerbetle doldurulur. Kaşığa biraz şerbet, biraz da lapa konularak tüketilir.

Kavut unu nedir?

Kavut, kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı şeklinde yapılan helva benzeri tatlı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van'da. ve Iğdır'da. yaygın olarak yapılır.