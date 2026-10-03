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Yaşam Kavşaktaki kazada ağır yaralanmıştı! 6 gün sonra hayatını kaybetti
Yaşam

Kavşaktaki kazada ağır yaralanmıştı! 6 gün sonra hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin Tarsus’ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki Emre Karaca, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 28 Eylül’de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Karaca’dan acı haber geldi.

 

Kaza, 28 Eylül’de Tarsus ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 33 NVD 83 plakalı hafif ticari araç ile Emre Karaca’nın kullandığı 33 ARA 358 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Karaca, Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür tedavi gören Karaca, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Karaca’nın cenazesi, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

 

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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