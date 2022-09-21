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Yerel Kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı
Yerel

Kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı

Adıyaman'da, kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 03:18:00 -

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı.

Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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