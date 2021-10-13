Kavganın sebebi Nesin Vakfı’nın molozları

Yavuz Selim İstanbul



İBB-Nesin Vakfı ortaklığında inşası durdurulan Çatalca’daki mescidle ilgili yalanları deşifre etmeye devam ediyoruz. CHP’li İBB’nin mescidi yıkma girişiminde maşa olarak kullandığı Nesin Vakfı’nın fonlu medyaya servis ettiği “cemaatçiler çocukların fotoğrafını çekiyor”, “cemaatçiler vakıf müdürüne saldırıyor” şeklindeki iddiaların baştan sona yalan olduğu belgelendi ve konu yargıya taşındı.

Mescide musallat oldular

İslami faaliyetleriyle bilinen Rabıta Vakfı’na ait arazide bulunan Çatalca Gökçeali Mahallesi’nde ihtiyaca binaen, eski mescidin tadil edilerek ibadete açma hamlesi akamete uğramıştı. İbadethanenin komşu arazisinde bulunan ateist Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Vakfı’nın şikayeti neticesi önce fondaş medyanın yalan haberleri sonra İBB’nin dozerleri mescide musallat olmuştu. Rabıta Vakfı’nın vakfedilen arazi üzerinde faaliyetlerine başlamasının ardından ateist formdaki Nesin Vakfı’nın rahatsız edildiği hatta Nesin’cilerde barınan küçük çocukların fotoğrafının çekildiğine yönelik iddialarla hedef alınan cemaat, vakıf müdürü Süleyman Cihangiroğlu’na saldırı düzenlediklerine dair bühtanlara da maruz kalmıştı.

Ne dedilerse yalan çıktı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çatalca’da ateistlere komşu mescidi yıkma girişiminde maşa olarak kullandığı Nesin Vakfı’nın fonlu medyaya servis ettiği “Cemaatçiler vakfın müdürüne saldırdı”, “Nesin Vakfı’ndaki çocukların fotoğraflarını çekiyorlar” şeklindeki iddialar baştan sonra yalan çıktı. Söz konusu yalan haberlerde ismi geçen Sezer Korkmaz isimli vatandaşın, mescid inşaatını gerçekleştiren Rabıta Vakfı ile hiçbir alakasının olmadığı, ateist Nesin Vakfı’nın kapı komşusu olarak 17 yıldır bölgede ikamet ettiği, Nesin Vakfı’nda İBB’nin gerçekleştirdiği tadilat çalışmaları sırasında çıkan molozların kendi evinin kapısının önüne dökülmesi sebebiyle vakıf müdürü Süleyman Cihangiroğlu ile tartışma yaşadıkları ve molozların fotoğraflarını suç duyurusunda bulunmak için çektiği belirlendi.





Akit’e konuşan Sezer Korkmaz, Nesin’ci Cihangiroğlu ile tartışmasının “Cemaatciler Nesin Vakfı müdürüne saldırdı” diye yalan haber yapıldığını, kapısının önüne dökülen molozların fotoğrafını çekmesinin ise “Cemaatçiler vakıftaki çocukların fotoğraflarını çekiyor” şeklinde fondaş medyaya iftira aracı olarak servis edildiğini söyledi. Korkmaz, İBB-Nesin Vakfı-fondaş medyanın eş zamanlı olarak ürettiği yalan haberler ve iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Çocuğun değil molozun fotoğrafı

Ne kendisinin ne de ailesinin mescidi inşa eden Rabıta Vakfı ile hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Çatalcalı Sezer Korkmaz, “Hakkımdaki iftiraları yargıya taşıdım. Bana cemaatçi demeleri de yalan, ‘cemaatçiler çocukların fotoğraflarını çekti’ demeleri de yalan, cemaatçilerin vakıf müdürüne saldırdığı iddiası da baştan sona yalan. Bölgedeki kamera kayıtları incelendiğinde kapıma nasıl moloz döktükleri, bu rezaleti nasıl fotoğrafladığımı ve bu sebeple onlarla tartışmış olduğum görülecektir” dedi.

Tesettürlü eşine 'yobaz' demişler

Sezer Korkmaz, Nesin Vakfı’nın mescid inşaatı yokken de kendilerinden rahatsız olduğunu, tesettürlü olduğu için eşine “yobaz” demeleri sebebiyle tartışma yaşadıklarını da aktardı. Korkmaz, “Rabıta Vakfı cemaati buraya gelmeden, mescid inşası olmadan önce de bunlar eşim tesettürlü diye bizden rahatsızdı. Nesin Vakfı önündeki belediyeye ait çöp konteynerine çöp atan eşime, vakfın müdürü ‘buraya çöp atmayın, burası bizim, pis yobazlar’ gibi hadsiz sözlerle sataşıyordu. Bu sebeple de tartışmıştık kendileriyle. Bunlar tesettüre bile tahammül edemiyorlar. Mescidin bunlarda ne tür rahatsızlık oluşturduğunu siz düşünün” diye konuştu.

İBB, Nesin'cilerin emrinde

Nesin Vakfı’nın bünyesinde İBB’ye bağlı ekiplerin çalışma yapmasının kanunlara aykırı olduğunu, İBB araçlarının Nesin Vakfı’nın hizmet aracı gibi kullanıldığını söyleyen Sezer Korkmaz, tadilattan çıkan moloz yığınlarını fotoğraflarını Akit’le paylaşarak şunları belirtti: “İBB’nin resmi araçları 2 aydır Nesin Vakfı’nın içerisinde çalışma yapıyor. Sanki belediye ekipleri Nesin Vakfı’nın hizmet aracı gibi. Benim görüntüleri çekmemin sonrasında çalışmayı durdurdular. Fotoğraflarımda moloz yığını da İBB’nin tamir ve bakım aracı da net olarak görülüyor. Nesin Vakfı müdürü, kayda aldığım bu taş yığınını ‘çocuk fotoğrafı’ diye medyaya servis etti. Onların çocuktan anladığı taş yığınları mı acaba? Bu yalanlarının hesabını yargı nezdinde soracağım ve sonuna kadar takipçisi olacağım.”

‘Nesinzede’ Sezer Korkmaz’ın, 29.09.2021 tarihli suç duyurusu dilekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduğu öğrenildi. Nesin Vakfı Müdürü Süleyman Cihangiroğlu’ndan şikayetçi olan Korkmaz’ın, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istediği, evinin önüne dökülen moloz yığınlarının ve yaşadıkları tartışmanın bu şekilde net olarak görülebileceğini vurguladığı belirlendi.

Nesin'ci müdür Akit'in sorularından kaçıyor

Mescide musallat olan İBB’nin maşası olan Nesin Vakfı Müdürü Süleyman Cihangiroğlu, vakıftaki taciz tecavüz olayları ve Nesin Çiftliği için bölgede inşa edilen betonarme yapıların sayısı ve ölçüsüne ilişkin sorularımızdan kaçmıştı. Cihangiroğlu, kaybettikleri bir davayı da kazandıklarını idida ederek, akit’ten tazminat isteğinde bulunmuştu.

İmamoğlu Nesin'cilerin ayağına gitti yıkım başladı

Seçim öncesinde “vakıf dernek dönemi bitti” diyen CHP’li İmamoğlu, seçim sonrasında ateist Nesin Vakfı’nı ziyaret etmişti. İBB Başkanı İmamoğlu’nun 01.06.2021 tarihinde Nesin Vakfı’nı ziyaret etmesinin ardından 08.07.2021’de İBB’nin mescidle ilgili yapı tatil tutanağı hazırladığı ortaya çıkmıştı. Gazetemiz Akit, İBB-Nesin Vakfı işbirliğinde gerçekleşen mescid düşmanlığını “Nesin’e ziyaret mescide kilit”, “Ya yık, ya da yıkarım” manşetleriyle gündeme taşımıştı.