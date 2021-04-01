  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kavcıoğlu: TL’nin itibarını koruyacağız
Ekonomi

Kavcıoğlu: TL’nin itibarını koruyacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ellerindeki araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:49:00 -
Kavcıoğlu: TL’nin itibarını koruyacağız

Kavcıoğlu, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” dedi. TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında konuşan Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5’e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle bu hedefe varmak için hem kararlı hem de azimli bir tutum içerisinde olacağız.” Kavcıoğlu, para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulayacaklarını vurguladı. Kavcıoğlu, “Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL’nin gücünü ve itibarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Enflasyonda yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine de dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız. Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar; ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla gerek makro ekonomiyi olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu söz Yılmaz Özdil’e söylense ne olurdu?
Gündem

Bu söz Yılmaz Özdil’e söylense ne olurdu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’a, “İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin” diyerek hakaret eden şahıs beraat etti. Ak..
İmamoğlu da dostlarını itiraf etti
Gündem

İmamoğlu da dostlarını itiraf etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı sorusuna CHP..
Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Hain sonunda ortaya çıktı
Medya

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Hain sonunda ortaya çıktı

Yayınlandığı her hafta reytingleri altüst eden Kuruluş Osman'ın 53. bölüm fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay