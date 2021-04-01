Kavcıoğlu: TL’nin itibarını koruyacağız

Kavcıoğlu, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” dedi. TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında konuşan Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5’e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle bu hedefe varmak için hem kararlı hem de azimli bir tutum içerisinde olacağız.” Kavcıoğlu, para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulayacaklarını vurguladı. Kavcıoğlu, “Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL’nin gücünü ve itibarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Enflasyonda yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine de dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız. Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar; ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla gerek makro ekonomiyi olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."