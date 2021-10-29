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Gündem Kavala için kritik tarih 30 Kasım
Gündem

Kavala için kritik tarih 30 Kasım

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 30 Kasım’da başlayacak olan toplantısının en kritik başlıklarından birinin Osman Kavala dosyası olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:39:00 -
Kavala için kritik tarih 30 Kasım

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 30 Kasım’da başlayacak olan toplantısının en kritik başlıklarından birinin Osman Kavala dosyası olacağını belirtti. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını uygulamayınca, Bakanlar Komitesi’nin geçen 16 Eylül tarihinde bu dosyadaki 8. kararını alarak kritik bir adım attığını hatırlatan Ergin, “Komite, 30 Kasım 2021 tarihine kadar Kavala’nın durumunda bir gelişme olmadığı takdirde, bu tarihte başlayacak olan toplantısında Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında düzenlenen ‘ihlal prosedürü’nün işletilmesini kararlaştırdı” diye yazdı. 

 

En kritik başlıklardan biri

 

“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 30 Kasım’da başlayacak olan toplantısının en kritik başlıklarından biri -bu tarihe kadar bir gelişme olmadığı takdirde- Kavala dosyası olacaktır” ifadelerini kullanan Ergin, “Bu takdirde 10 büyükelçinin ortak açıklamasıyla ilgili yaşanan büyük krizden sonra, Avrupa Konseyi’nde yapılacak olan toplantı kritik bir dönemeç oluşturacaktır. Bu toplantıdan tam dört gün önce de 26 Kasım tarihinde Osman Kavala’nın sanık olduğu davanın duruşması yapılacaktır” dedi.

 

 

 

 

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