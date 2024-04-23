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Gündem Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi
Gündem

Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi

Yeniakit Publisher
2024-04-23 21:38:00 - 2024-04-23 21:54:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir dönemde ve herkesin o süreci imrenerek hatırladığı bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Kendileri uygun gördükçe sayın Cumhurbaşkanımızı düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz." dedi. Oysa Türkiye Başka bir Sezer hatırlıyor.

Haber Merkezi  yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Özel ve Sezer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ahmet Necdet Sezer “Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyoruz”

Sezer’den sonra konuşan Özel ise, “Genel Başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Bende bu tebrik telefonundan sonra kendisine bir teşekkür ziyaretinde bulunmak istediğimi söylemiştim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir dönemde ve herkesin o süreci imrenerek hatırladığı bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Kendileri uygun gördükçe sayın Cumhurbaşkanımızı düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz ” dedi.

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Sezer'in başörtüsü karnesi kabarık

Sezer, 2002 yılında TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın başörtülü eşini protokole sokmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Toplumun gündeminden çıkmış başörtüsünün yeniden sorun haline getirilmesinin kimseye yararı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Sezer, Bülent Arınç uğurlamak için eşiyle gelmesin diye Almanya’ya Semra Sezer’i götürmeme kararı almıştı.

Sezer, yaptığı bir konuşmada, "Başörtüsünün kamusal alanda kabul edilip edilmeyeceği sorunu, Anayasa Mahkemesi kararıyla çözülmüştür. Yüksek Mahkeme, yüksek öğretim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakan yasal düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik kararlarına göre kamusal alanda başörtüsünü serbest bırakacak bir yasal düzenleme yapılması olanaksızdır. Kamusal alanı düzenleyen hukuksal kurallar görmezden gelinerek uygulamada dini kuralları geçerli kılmak da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Başörtüsü zulmü dün gibi hatırlanıyor

Sezer döneminde üniversitelere başörtülü öğrencilerin girişleri yasakken, 2003 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 80’inci yılı kutlamalarına da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in başörtüsü ambargosu damga vurmuştu. Sezer’in Çankaya Köşk’ünde vereceği resepsiyona ‘başörtüsü’ ambargosu nedeniyle Meclis Başkanı ile AK Parti milletvekillerinin çoğu katılmamış, Başbakan Erdoğan ve kabine üyeleri de eşlerini getirmemişlerdi.

CHP değişmiş gibi yapıyor

CHP her muhafazakarlara şirin görünmek için değiştiğini söylüyor ama yaptıkları açıklamalarla kendilerini ifşa ediyorlar.

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