Katliamcı Kasım Süleymani'nin yoldaşıydı... Halep katliamcısı İranlı komutan imha edildi!

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı Hasan Abdullahzade ve arkadaşı Muhsin Abbasi'nin Suriye'de Deyrizor ve Palmira şehirleri arasındaki yolda pusuya düşürülerek öldürüldüğünü duyurdu. Haberde pusuyu kuranın DAEŞ olduğu iddia edildi.

İran'ın Suriye'deki katliamcı komutanlarından

Fars Haber Ajansı, Abdullahzade'nin Suriye Savaşı'nda uzun yıllardır yer alan İranlı önemli bir komutan olduğunu belirtti.

İran Mehr Ajansı da Hasan Abdullahzade'nin önemli bir askeri yetkili ve komutan olduğuna değinerek Halep ve Guta savaşları da dahil İran adına uzun yıllardır Suriye Savaşı'nda yer aldığına değindi.

Kasım Süleymani ile fotoğrafı yayınlandı

Yine Mepa News’in naklettiğine göre, Mehr Ajansı Hasan Abdullahzade'nin Ocak 2020'de öldürülen Kasım Süleymani ile fotoğraflarını yayınladı.

Kaynak: Haksöz Haber