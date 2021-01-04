Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!
Gazeteci Cumali Dalkılıç, Yeni Akit Youtube kanalında Kasım Süleymani'nin ölümü ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Akit Yotube kanalına konuşan Cumali Dalkılıç, Kasım Süleymani suikasti ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Dalkılıç, 2 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen Süleymani'yi anma törenine dikkat çekerek, "Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler var." dedi.