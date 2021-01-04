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Gündem Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!
Gündem

Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!

Gazeteci Cumali Dalkılıç, Yeni Akit Youtube kanalında Kasım Süleymani'nin ölümü ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:39:00 -
Katliamcı Kasım Süleymani Ankara'da anıldı! Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler!

Yeni Akit Yotube kanalına konuşan Cumali Dalkılıç, Kasım Süleymani suikasti ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Dalkılıç, 2 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen Süleymani'yi anma törenine dikkat çekerek, "Türkiye'de, terörist Süleymani'yi 'şehit' diye anan partiler var." dedi.

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Yorumlar

yüzdeyüzmilli

Bu mahlukati sehit olarak anan varsa onlar da büyük ihtimalle ya Sii'dir ya da Sunni müslüman düsmanidir. Atesi bol olsun. Cehennem atesinin daimi kömürü olur insaAllah! Allah-ü Teala Suriye'de ve Irak'ta katlettirdigi masum müslümanlarin hesabini en aci sekilde sorar insaAllah!
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Ferit

Mekânı narı cehennem olsun islamı parçalamak için siyonistlere yardımcı olan ve müslümanları katleden zalimleri ALLAH kahru perişan etsin.
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