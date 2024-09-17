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Dünya Katliam bitmiyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi
Dünya

Katliam bitmiyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 12:00:00 -
Katliam bitmiyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 252’ye yükseldi

Yaklaşık 1 yıldır saldırıda olan İsrail,, katliam yapmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252’ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 497’ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 347 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 252’ye, yaralıların sayısının 95 bin 497’ye yükseldiği kaydedildi.

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