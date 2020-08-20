Katlanabilir bilgisayar Lenovo ThinkPad X1 Fold'un yeni özellikleri ortaya çıktı!

Bu sene başlarında düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), katlanabilir ekranlara yeni bir soluk getirecek Lenovo ThinkPad X 1 Fold tanıtılmıştı. Yeni yapılan paylaşımlara göre ThinkPad X 1 Fold ağırlığı 1 kilogramın altında olacak. Katlandığı zaman normal bir tablet gibi form alacak olan bilgisayar, hem tasarım hem ergonomi hem de fiziken daha az bir alan işgal edecek.

Tablet-bilgasayar birleşimi olarak görülen bilgisayar, modüler olarak eklenen klavyesi sayesinde 13 inçlik pOLED ekrana sahip olacak. Cihaz katlandığında ekranın alt kısmı sanal klavye olarak kullanılabiliyor. Ayrıca 24 dolara satın alabileceğiniz Bluetooth tabanlı fiziksel klavyeyi de ürün destekliyor. LG tarafından üretilen esnek ekran, taban kısmında plastik malzeme ile beraber geliyor ve bu sayede daha fazla esneklik kazanılmış oluyor.

Şuan için müşteri kitlesi iş insanları olması beklensede, ThinkPad X 1 Fold normal bir bilgisayar kullanıcısının isteklerini yerine getirebiliyor. İntel Core İşlemci ailesi ve 8GB RAM konuşlandırılmış olan bilgisayar 2.499 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Katlanabilir bilgisayar teknolojisinin şuanda yeni olmasından ve herhangi bir rakip olamamasında kaynaklı fiyatı şuanda yüksek seviyelerde. Ancak yeni rakipler ortaya çıktığında fiyatların biraz daha düşeceğini söylebiliriz.