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Ekonomi Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik
Ekonomi

Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

Yeniakit Publisher
2023-11-25 11:04:00 -
Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.

Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı


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