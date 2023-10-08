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Dünya Katiller Batı Şeria’da 1 Filistinli daha öldürüldü
Dünya

Katiller Batı Şeria’da 1 Filistinli daha öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-10-08 07:17:00 -
Katiller Batı Şeria’da 1 Filistinli daha öldürüldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri bir noktaya ateş açtığı gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin ordunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, araç kullanan bir Filistinli, Nablus'a bağlı Deyr Şeref köyünden, bir İsrail askeri noktasına doğru ateş açtı.

Araçtaki Filistinli, İsrail güçlerinin karşı ateşiyle öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Halil kentlerinde 2'şer, Eriha ve Kalkilya'da 1'er olmak üzere 6 Filistinlinin öldürüldüğünü 50'inin üzerinde Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

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