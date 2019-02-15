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Katılım’da hedef yüzde 30 büyüme

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 14:57
Katılım’da hedef yüzde 30 büyüme

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, “2019’da katılım bankacılığı sektörü olarak yüzde 30’un üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Akyüz, reel sektörden başlayan finansal büzülme olduğunu ve 2018’in bu sorunları devre dışında bırakma gayreti içinde geçtiğini belirten Akyüz, sektörün faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Osman Akyüz, geçen yıl katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğünün yüzde 29 arttığını ve bu oranın sektör için önemli olduğunu dile getirdi.

Şube ağının genişlediğine dikkati çeken Akyüz, “Sermaye tabanımız biraz daha büyüdü. 16 milyar lira seviyesinde bir özkaynağımız var. Likidite açısından sorunumuz yok. Hem hükümetimiz hem de regülatörler proaktif davranarak önemli kararlar aldı. 2019 yılının daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, şöyle devam etti: “Bu yılın Türkiye için ekonomik açıdan daha verimli olacağını, makro verilerin biraz daha sağlam zemine oturtulacağını düşünüyorum. Reel sektör sorunlarının çözülmesi, kur seviyelerinin makul seviyelere çekilmesi, enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması konularında önemli gelişmeler oluyor. 2019’da sektör olarak yüzde 30’un üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:57
  1. Türkiye Katılım Bankaları Birliği
  2. TKBB

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